В воронежский «Факел» перешел лидер сборной Молдовы

Никита Моцпан. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

«Факел», похоже, все же нашел замену ушедшему в «Ростов» Роману Акбашеву. В нашу команду перешел 22-летний центральный полузащитник Никита Моцпан. Любопытно, что соглашение с «Факелом» он оформил на другой день после своего дня рождения, которое отмечал 17 июля.

Моцпан, как и Акбашев, габаритами похвастаться не может – рост 178 сантиметров, вес 73 килограмма. Зато уровень мастерства у него точно достаточно высокий.

Никита родился в молдавском городе Бельцы и является воспитанником местного футбольного клуба. В 16 лет переехал в Казань и два года находился в система казанского «Рубина». Затем вернулся в ФК «Бэлць», за который выступал в чемпионате Молдовы. В 2022 году выступал за «Хапоэль» (Хайфа) на правах аренды. Затем вернулся в родной клуб, с которым вышел в финал Кубка Молдовы, но уступил в серии пенальти «Шерифу». Именно из ФК «Бэлць» он перешел в «Факел».

Моцпана сначала вызывали в молодежную сборную Молдовы, а с прошлого года – и в главную национальную команду страны. Никита отыграл за нее 10 матчей (4 в Лиге Наций, 4 в отборочном турнире к Евро-2024, 2 – товарищеские игры) и забил два мяча.

Немаловажная деталь – Никита Моцпан имеет и российское гражданство. Так что проблем с лимитом он не создаст. Впрочем, у «Факела» с уходом Брахими и Рабеи их и так нет. Совсем.