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НовостиОбщество18 июля 2023 13:52

В Воронеже назначили председателя 19-го арбитражного апелляционного суда

Им стал Александр Бумагин
Олег КУЗНЕЦОВ
В 19-м арбитражном апелляционном суде пошел на второй председательский срок Александр Бумагин.

В 19-м арбитражном апелляционном суде пошел на второй председательский срок Александр Бумагин.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В воронежском 19-м арбитражном апелляционном суде продлили полномочия его руководителя Александра Бумагина. Он возглавляет суд с 2017 года. Таким образом, он пошел уже на второй срок. Это стало известно по итогам заседания Высшей квалификационной коллегии судей.

В 19-м апелляционном суде проверяют судебные акты, принятые арбитражами Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Орловской областей.

Напомним, ранее Владимир Путин назначил трех новых судей в Воронежской области. Судьей Советского райсуда Воронежа назначили Наталью Кульневу. Ольгу Стрельникову избрали судьей Рамонского райсуда. Судьей Новоусманского районного суда стала Екатерина Брылева.