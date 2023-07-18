В Воронеже назначили председателя 19-го арбитражного апелляционного суда

В 19-м арбитражном апелляционном суде пошел на второй председательский срок Александр Бумагин. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В воронежском 19-м арбитражном апелляционном суде продлили полномочия его руководителя Александра Бумагина. Он возглавляет суд с 2017 года. Таким образом, он пошел уже на второй срок. Это стало известно по итогам заседания Высшей квалификационной коллегии судей.

В 19-м апелляционном суде проверяют судебные акты, принятые арбитражами Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Орловской областей.

Напомним, ранее Владимир Путин назначил трех новых судей в Воронежской области. Судьей Советского райсуда Воронежа назначили Наталью Кульневу. Ольгу Стрельникову избрали судьей Рамонского райсуда. Судьей Новоусманского районного суда стала Екатерина Брылева.