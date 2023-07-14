Президент назначил трех новых судей в Воронежской области

Три суда получили новых сотрудников. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В четверг, 13 июля, Президент России назначил своим Указом трех новых судей в Воронежской области.

Наталья Кульнева будет судьей Советского районного суда. Новое место работы не будет дня нее чужим – она почти десять лет трудилась там на различных должностях. А потом более 11 лет отработала мировым судьей также в Советском районе.

Ольга Стрельникова, бывшая мировой судьей в Коминтерновском районе, теперь будет трудиться служителем Фемиды в Рамонском районном суде.

Екатерине Брылевой так далеко переезжать не придется. Ранее она работала мировым судьей в Новоусманском районе. Теперь же будет трудиться судьей Новоусманского районного суда.

Напомним, 19 июля на заседании региональной квалификационной коллегии судей будут рассматривать вопрос об отставке двух судей. В то же время там могут принять решение о заполнении пяти вакантных должностей.