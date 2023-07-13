В Воронежской области подали в отставку двое судей

Двое судей планируют уйти в отставку, а еще пять – занять вакантные должности. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

На очередном заседании Квалификационной коллегии судей Воронежской области, назначенном на 19 июля, рассмотрят заявления об отставке двух служителей Фемиды.

Со своих должностей планируют уйти судья Левобережного районного суда Юлия Селянина и ее коллега из Павловского районного суда Людмила Самойлова.

Кроме того, на заседании собираются рассмотреть вопрос о рекомендации на замещение пяти вакантных должностей.

Судьями Воронежского областного суда могут стать Дмитрий Сорокин и Андрей Бухонов. Судьей Железнодорожного районного суда в качестве исполняющей обязанности может стать служитель Фемиды в отставке Елена Горбова.

В Борисоглебском судебном участке № 1 две вакантные должности судей могут занять Евгения Торопова и Светлана Шипилова.