Камеры фотовидеофиксации на воронежских мостах заработают в ночь на 20 июля

Северный мост полностью открыли утром 15 июля. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В мэрии Воронежа сообщили о сроке возобновления работы камер фотовидеофиксации на Северном, Чернавском и ВоГРЭСовском мостах. Их снова включат в ночь со среды, 19 июля, на четверг, 20 июля. Соответственно с этого времени начнут приходить «письма счастья» водителям, нарушавшим правила при движении на выделенных полосах мостов.

Напомним, фото и видеокамеры на всех трех крупных воронежских переправах выключали на время ремонта Северного моста. Не действовали и правила движения по выделенным полосам. Делали это для недопущения больших пробок во время перекрытия. С окончанием ремонта и открытия Северного моста необходимость в такой мере отпала. Однако водителям дали «зазор» в несколько дней, чтобы морально подготовиться к возврату к старой схеме и правилам движения по мостам.