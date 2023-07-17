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НовостиОбщество17 июля 2023 12:38

Камеры фотовидеофиксации на воронежских мостах заработают в ночь на 20 июля

Они будут регистрировать нарушения на выделенных полосах
Юрий КОЗЛОВ
Северный мост полностью открыли утром 15 июля.

Северный мост полностью открыли утром 15 июля.

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В мэрии Воронежа сообщили о сроке возобновления работы камер фотовидеофиксации на Северном, Чернавском и ВоГРЭСовском мостах. Их снова включат в ночь со среды, 19 июля, на четверг, 20 июля. Соответственно с этого времени начнут приходить «письма счастья» водителям, нарушавшим правила при движении на выделенных полосах мостов.

Напомним, фото и видеокамеры на всех трех крупных воронежских переправах выключали на время ремонта Северного моста. Не действовали и правила движения по выделенным полосам. Делали это для недопущения больших пробок во время перекрытия. С окончанием ремонта и открытия Северного моста необходимость в такой мере отпала. Однако водителям дали «зазор» в несколько дней, чтобы морально подготовиться к возврату к старой схеме и правилам движения по мостам.