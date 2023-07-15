В Воронеже полностью открыли Северный мост

По Северному мосту с утра 15 июля возобновилось привычное движение. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

С утра субботы, 15 июля, воронежские водители получили возможность снова свободно ездить по Северному мосту в обоих направлениях. В ближайшие дни временную разметку желтого цвета заменят на постоянную белую. Этими работами будут заниматься по ночам. После их завершения снова будут фиксировать на видео нарушения правил – например, выезд частных машин на выделенные полосы для общественного транспорта. Кстати, аналогичная система вскоре начнет работать также и на Чернавском и ВОГРСЭовском мостах.

Капитальный ремонт Северного моста выполняли специалисты воронежского ООО «СМУ 90» в рамках контракта с мэрией. За эти работы фирма получила 150 миллионов рублей.