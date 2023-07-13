Воронежские чиновники отложили перекрытие дороги в районе театра оперы и балета

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В мэрии Воронежа сообщили об изменении планов по перекрытию улицы Плехановской в районе театра оперы и балета. На планы повлиял неблагоприятный прогноз погоды от гидрометцентра – в ближайшие дни ожидается сильный дождь и ветер. Поэтому мэр Воронежа Вадим Кстенин обсудил вопрос ограничения движения с компанией «Квадра», которая должна была проводить работы по ремонту теплотрассы. В результате принято решение отложить его.

- Таким образом, сегодня и завтра воронежцы с неудобствами не столкнутся, а сами ремонтные работы не будут затрудняться и затягиваться из-за дождей, - добавил глава города в телеграм-канале.

Напомним, перекрыть дорогу должны были уже сегодня вечером. Новые сроки работ в мэрии обещают сообщить позже.