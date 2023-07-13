В Воронеже снова запретят проезд в районе театра оперы и балета

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Сегодня вечером, 13 июля, в Воронеже повторно ограничат движение в районе театра оперы и балета. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Эта мера необходима в связи с продолжением работ по ремонту участка теплосети сотрудниками компании «Квадра». Ограничение будет действовать в период с 19:00 13 июля, до 24:00 воскресенья, 16 июля. Машины не смогут проехать по трем полосам улицы Плехановской, а поток будет перенаправлен потока на встречную полосу в сторону дома № 8 по площади Ленина.

Из-за работ на дороге, как и в прошлый раз, временно будет отключена контактная сеть и приостановлено движение троллейбусных маршрутов № 7 и № 99.