Воронежские энергетики перешли на усиленный режим работы в ожидании непогоды

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Филиал «Воронежэнерго» подготовился к работе в условиях непогоды. Напомним, по прогнозам синоптиков, к вечеру 14 июля в регионе начнется дождь, который затянется на три дня. Особенно интенсивными осадки станут в субботу, к ним присоединится сильный ветер.

К оперативному устранению возможных неполадок на сетях готовы 249 бригад энергетиков. У филиале есть 95 резервных источников электроснабжения мощностью более 4,3 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона, в случае аварии.

О проблемах с подачей электроэнергии жители региона могут сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.