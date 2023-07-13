В Воронежской области объявили штормовое предупреждение о сильном ветре и грозе

Сильный ветер с дождем может прийти вечером 14 июня и задержаться почти на сутки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики передали в МЧС прогноз о крайне неблагоприятных метеорологических условиях. Вечером в пятницу, 14 июля, ночью и утром в субботу, 15 июля они обещают местами по Воронежской области очень сильный дождь, грозу и усиление ветра до 18-23 м/с. Специалисты спасательного ведомства объявили по этому поводу штормовое предупреждение.

В МЧС призывают жителей тех районов Воронежской области, где разыграется непогода, быть максимально внимательными и осторожными.

Напомним, ранее синоптики давали прогноз о дожде в Воронеже в течение трех суток. Солнечным обещает из ближайших четырех дней только понедельник, 17 июля.