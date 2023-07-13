В Воронеже трое суток подряд будут лить дожди

15 июля лучше не выходить на улицу без зонта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока погожий день 13 июля, видимо, станет приятным исключением на этой неделе. Синоптики обещают, что в Воронеж вновь вернутся дожди. Причем идти они будут трое суток. Правда, с разной интенсивностью.

Так, в пятницу, 14 июля, метеорологи обещают слабый дождь днем. А вот в субботу, 15 июля, по их прикидкам, начнется ливень и затянется на целые сутки. В ночь на воскресенье, 16 июля, он превратится в слабый дождь. А днем и вовсе прекратится, но будет пасмурно.

Синоптики обещают, что непогода завершится в понедельник, 17 июля. Ночью из-за облаков выглянет луна, а днем на солнце лишь изредка будут набегать тучи.

Зато дождь не даст наступить жаре. Дневная температура с 14 по 17 июля будет колебаться от +21 до +25 градусов.