В Воронеже разработают проект по сохранению Ильинского съезда

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В управе Ленинского района Воронежа прокомментировали сообщение об обрушении подпорной стены объекта культурного наследия «Ильинский съезд». Напомним, ЧП случилось после серии сильных дождей.

- Ильинский съезд – объект культурного наследия регионального значения. Процесс его сохранения или любые восстановительные работы требуют разработки научно-проектной документации и дальнейшего согласования управлением по охране ОКН, - сообщили «Комсомолке». - В настоящее время управа района получила задание на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия.

Управа подала заявку на выделение финансирования для этих целей, ее рассмотрят в ближайшее время. Затем уже будут ясны сроки проведения и самих работ, уточнили чиновники.