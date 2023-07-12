В Воронеже обрушилась часть подпорной стены объекта культурного наследия Ильинский съезд

Фото Владимира Размустова Фото: Предоставлено

Воронежцы сообщили в редакцию очередную печальную новость о состоянии объекта культурного наследия Ильинский съезд. После продолжительных и сильных дождей здесь обрушилась часть подпорной стены 19 века постройки. Этот фрагмент примыкает к нагорной лестнице, которую построили здесь в 2011 году. По лестнице ходит много пешеходов, в том числе и туристов. Спуск ведет от корпуса ВГУ и Ильинской церкви к Митрофановскому источнику и художественному училищу. Если не принять мер, то и лестница может просесть.

Фото Владимира Размустова Фото: Предоставлено

О том, что город теряет памятник истории «Комсомолка» писала уже не раз. Однако до сих пар никаких мер по сохранению Ильинского съезда чиновники не принимают. А тем временем после каждого дождя из кладки и мостовой выносит камни.

Стена рядом тоже вот-вот обрушится. Фото Владимира Размустова Фото: Предоставлено

- Лестницу, которую сделали в 2011 году, оперли ни стену 19 века, а водоотвод, как положено, не сделали, - рассказал историк Владимир Размустов, создатель паблика «Заповедный Воронеж» в соцсети «Вконтакте». – Вода во время дождей вымыла глубокую «расщелину». Ее местные жители показывали чиновникам весной этого года.