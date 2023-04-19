В Воронеже трактор «вспахал» 300-летнюю брусчатку на Севастьяновском съезде

Фото Ирины Лысиковой Фото: Предоставлено

Пока на проспекте Революции рабочие со второй попытки пытаются воссоздать «показательный» кусочек исторической мостовой, на Севастьяновском (Ильинском) съезде бульдозер перепахал брусчатку времен Петра Первого, объект культурного наследия. И аккурат в день памятников и исторических мест - 18 апреля.

Об этом инциденте с возмущением сообщили общественники и местные жители:

- Вспахали трактором объект культурного наследия Ильинский съезд. Это не шутка, не преувеличение - посмотрите на тракторную колею и вывороченный булыжник на всем протяжении Севастьяновского съезда, - написали общественники в паблике «Защита культурного наследия Воронежа» в соцсети «Вконтакте».

«Комсомолка» запросила комментарии у управы Ленинского района. Оказалось, что работы на Свастьяновском съезде проводил районный комбинат благоустройства по заявки управы:

Так выглядел съезд до "субботника" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- В связи с просьбами жителей близлежащих домов убрать мусор, а также крупногабаритные пни, которые угрожали безопасности прохожих, комбинат привел территорию в нормативное состояние, - сообщили в управе. - В виду того, что на съезде скопилось огромное количество мусора и огромные пни, для их вывоза потребовалось использование крупной коммунальной техники - погрузчика.

Справедливости ради добавим, что весь этот мусор на Севастьяновский съезд годами ссыпают жители окрестных домов. Здесь и пакеты с бутовым мусором, и строительные отходы, и порубочные остатки, которые лень нести до контейнерной площадки. Отношение горожан к объекту культурного наследия превратило памятник истории в объект бескультурья. А уж как следствие – топорная работа тракториста.