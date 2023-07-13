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НовостиОбщество13 июля 2023 12:00

На разработку документов по сохранению исторических домов Воронежа потратят 2,7 миллиона

Мэрия объявила поиск подрядчика
Ирина КАЗАНИНА
Фото мэрии Воронежа

Фото мэрии Воронежа

Фото: Предоставлено

В Воронеже объявили поиск подрядчика для разработки документации по сохранению исторических домов. Победителя определят 19 июля. Ему, по условиям контракта, предстоит сформировать научно-проектную документацию по сохранению объектов культурного наследия - домов по улицам Никитинской, 50в и Карла Маркса, 40 и утвердить её в региональном управлении по охране объектов культурного наследия.

Проект должен включать научные исследования, эскиз внешнего вида зданий и комплекс противоаварийных мероприятий, который должен провести новый собственник домов.

На разработку документов выделяется чуть более 2,7 миллиона рублей.

До начала работ дом №50В по улице Никитинской временно закроют забором, чтобы предупредить доступ в него посторонних людей и его дальнейшее разрушение, уточнили в мэрии.

Ранее управа Центрального района заключила контракт на проведение экспертизы Каменного моста.