В Воронеже за 13 миллионов проведут экспертизу Каменного моста

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Управа Центрального района Воронежа заключила контракт с ООО «Фирма ВиС» на разработку научно-проектной документации и проведение государственной историко-культурной экспертизы «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Каменный мост». Стоимость работ составила больше 13 миллионов рублей.

Компании предстоит провести работы по предупреждению дальнейшего разрушения Каменного моста и возникновения чрезвычайных ситуаций. Сроки выполнения работ станут известны по результатам исследований.

Напомним, подпорная стена Каменного моста обрушилась 3 июня во время сильного дождя. Конструкцию подмыло потоком дождевой воды из-за отсутствия ливневой канализации.