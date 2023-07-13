Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 июля 2023 9:58

В центре Воронежа загорелся балкон квартиры

ЧП случилось на улице Плехановской
Юрий КОЗЛОВ
Последствия пожара.

Последствия пожара.

Фото: Воронеж VRN ВКонтакте.

Около полудня в четверг, 13 июля, люди, проходившие по улице Плехановской, ужаснулись. С балкона дома № 13 валили дым и пламя. Сразу вызвали пожарных. Два отделения специалистов МЧС подъехали быстро и оперативно потушили возгорание.

- Пожар площадью 15 квадратных метров ликвидировали в 12.04. Пострадавших не было. Причину возгорания еще предстоит установить, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, 12 июля горели гаражи в Воронеже и Лисках. В обоих случаях никто не пострадал. Причины этих двух пожаров также пока неизвестны.