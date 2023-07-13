В Воронеже случился пожар в гаражном кооперативе

Оба пожара в гаражах потушили быстро. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Два похожих пожара случились в среду, 12 июля, в Воронеже и в Лисках.

В Советском районе Воронежа на проспекте Патриотов в кооперативе «Луч» в 15.25 загорелся гараж 5х3м. На место ЧП выезжали две пожарные машины с восемью сотрудниками МЧС. Они потушили огонь в 15.33. Пламя повредило мебель и вещи на площади три квадратных метра.

А в 18.31 загорелся гараж в кооперативе в Лисках на улице 40 лет Октября, 85. Боролись с огнем девять человек, приехавших на трех пожарных машинах. Пламя потушили в 18.44. Гараж 4х6м полностью выгорел изнутри.

На обоих пожарах обошлось без пострадавших.