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НовостиПроисшествия13 июля 2023 5:57

В Воронеже случился пожар в гаражном кооперативе

Похожее возгорание произошло и в Лисках
Юрий КОЗЛОВ
Оба пожара в гаражах потушили быстро.

Оба пожара в гаражах потушили быстро.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Два похожих пожара случились в среду, 12 июля, в Воронеже и в Лисках.

В Советском районе Воронежа на проспекте Патриотов в кооперативе «Луч» в 15.25 загорелся гараж 5х3м. На место ЧП выезжали две пожарные машины с восемью сотрудниками МЧС. Они потушили огонь в 15.33. Пламя повредило мебель и вещи на площади три квадратных метра.

А в 18.31 загорелся гараж в кооперативе в Лисках на улице 40 лет Октября, 85. Боролись с огнем девять человек, приехавших на трех пожарных машинах. Пламя потушили в 18.44. Гараж 4х6м полностью выгорел изнутри.

На обоих пожарах обошлось без пострадавших.