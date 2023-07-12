Воронежцев ждут прохладные и дождливые выходные

В ближайшую субботу, отправляясь на прогулку, не забудьте захватить зонт! Фото: Мария ЛЕНЦ

Пришедшее в Воронежскую область похолодание продлится, как минимум, до конца недели. Об этом сообщили местные синоптики. Ранее руководитель Воронежского гидрометценра Александр Сушков сообщал, что резкое понижение температуры объясняется пришедшим западным циклоном, принесшим с собой холодные воздушные массы.

Четверг, 13 июля, и пятница, 14 июля, по уточненному прогнозу, обещают быть пасмурными. А вот температуру обещают достаточно комфортную. Ночью 13 июля столбик термометра будет держаться возле отметки в +12 градусов, днем он поднимется до +23. Потом еще больше потеплеет. Ночью 14 июля прогнозируют +14, а днем +25 при небольшом дожде.

В ночь на субботу, 15 июля, вместо западного ветра подует северо-западный. Дождь резко усилится, при этом, как и сутки назад, будет +14. Днем ливень продолжится. Температура поднимется до +21.

В воскресенье, 16 июля, ночью снова обещают дождь, но уже более слабый снова при +14 градусах. Днем осадков не прогнозируют. Будет пасмурно, но тепло - +23 градуса.