В Воронежской области на рабочей неделе похолодает до 10 градусов

В первую половину рабочей недели позагорать в комфортных условиях не получится. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю. Она обещает быть достаточно прохладной.

- На смену кратковременной жаре пришел холодный воздух. Из-за принесшего его циклона 9 июля в Воронеже и случился сильный дождь, продолжавшийся целые сутки. Кстати, в Нововоронеже в прошедшее воскресенье и вовсе вылилось 120 процентов месячной нормы осадков. Дожди возможны почти до конца наступившей недели. Передышка может быть только 14 июля. Дневная температура с конца рабочей недели будет подниматься. Но максимума она может достигнуть только в начале следующей. Ориентировочно, столбик термометра 17 июля поднимется днем до +27 градусов, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра.

В ночь на вторник, 11 июля, в Воронежской области будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/c. Ночью +11…+16 градусов, днем +20…+25.

В Воронеже ночь на 11 июля также обойдется без существенных осадков. Днем может быть кратковременный дождь. Ночью температура будет колебаться от + 14 до +16 градусов, днем – от +20 до +22.

В среду, 12 июля, в Воронежской области ночью будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем местами кратковременные дожди. Ветер западный, 3-8 м/c, днем 8-13 м/c. Ночью +10…+15, днем +18…+23.

В Воронеже ночь на 12 июля обойдется без существенных осадков, днем пройдет кратковременный дождь. Ночью столбик термометра будет колебаться от +12 до +14 градусов, днем – от +18 до +20.

Также в Воронеже метеорологи дали предварительный прогноз на 13 и 14 июля.

В четверг, 13 июля, ночью обещают переменную облачность при +13 градусах и западном ветре от 7 до 12 м/c. Днем из-за туч выглянет солнце, но возможен и небольшой дождь. Ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с. Температура поднимется до +24.

В ночь на пятницу, 14 июля, снова прогнозируют переменную облачность на этот раз при +15 градусах. Ветер ослабнет до 5-10 м/c. Днем он немного усилится – до 7-12 м/c. На солнце иногда будут набегать тучи, столбик термометра поднимется до +25.