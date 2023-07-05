Воронежские чиновники уточнили, что пилить будут не каштан Столля, а соседнее дерево

Фото городского управления экологии Фото: Предоставлено

Объявление воронежского управления экологии о работах по удалению сухих деревьев вызвало неожиданный общественный резонанс. Напомним, чиновники сообщили, что на бульваре Карла Маркса спилят семь деревьев, среди которых две катальпы, береза, три тополя и один каштан. Именно судьба каштана особенно взволновала горожан, поскольку на прикрепленном к объявлению экологов фото воронежцы узнали древний каштан – современник известного воронежского промышленника Вильгельма Столля, чей завод находился поблизости в начале прошлого века. Горожане забили тревогу и обратились к чиновникам за разъяснениями.

В управлении пояснили, что пилить будут не Столлевский каштан, а дерево рядом с ним, тоже старое. В нем, по словам специалистов, образовалось огромное дупло.

- Каштан, на котором обнаружено повреждение ствола, еще раз обследовали специалисты управления экологии и независимые эксперты. Состояние дерева, наличие дупла представляет опасность ввиду его близкого расположения к пешеходной части, - подытожили в управлении экологии города.