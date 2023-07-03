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НовостиОбщество3 июля 2023 17:13

В центре Воронежа спилят еще несколько сухих деревьев

На этот раз работы пройдут на бульваре Карла Маркса
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронеже продолжаются работы по санитарной обрезке удалению сухих деревьев. В городском управлении экологии сообщили, что во вторник, 4июля, работы пройдут на бульваре Карла Маркса. Здесь запланировано удаление нескольких аварийных и усыхающих деревьев. Это ель, липа, каштан и вяз. На деревьях обнаружила повреждение стволов, что опасно особенно в ветренную и дождливую погоду, отметили экологи.

- Также в рамках санитарных работ будут проводится работы по обрезке сухих ветвей, - добавили в управлении.

Все работы проходят на основе разрешений, выданных управлением экологии по итогам комиссионного выезда.