В центре Воронежа спилят еще несколько сухих деревьев

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронеже продолжаются работы по санитарной обрезке удалению сухих деревьев. В городском управлении экологии сообщили, что во вторник, 4июля, работы пройдут на бульваре Карла Маркса. Здесь запланировано удаление нескольких аварийных и усыхающих деревьев. Это ель, липа, каштан и вяз. На деревьях обнаружила повреждение стволов, что опасно особенно в ветренную и дождливую погоду, отметили экологи.

- Также в рамках санитарных работ будут проводится работы по обрезке сухих ветвей, - добавили в управлении.

Все работы проходят на основе разрешений, выданных управлением экологии по итогам комиссионного выезда.