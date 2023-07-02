Воронежская певица получила вторую премию на конкурсе имени Чайковского

Ольга Маслова, фото vk.com/olgamaslovaopera

На XVII Международном конкурсе имени Чайковского, проходившего с 19 июня по 1 июля в двух столицах, отметили мастерство 31-летней воронежской певицы, драматического сопрано Ольги Масловой. Выпускница кафедры вокального искусства Воронежского института искусств, ученица профессора Зои Солодиловой в номинации «Сольное пение» завоевала вторую премию и серебряную медаль.

Ольга Маслова исполнила в конкурсной программе арии из опер Моцарта, Верди, Пуччини, Чайковского, вокализы Рахманинова и народные песни.

- Это поистине великолепное достижение, которое говорит о таланте, преданности и трудолюбии. Ольга смогла поразить жюри и аудиторию своим великолепным голосом, эмоциональной интерпретацией и виртуозным исполнением. Желаем дальнейших творческих успехов, вдохновения и счастья на музыкальном пути! – поддержали свою выпускницу в Воронежском ГИИ.

Ольга Маслова родилась в Воронеже. В 2015 году с отличием окончила Воронежскую академию искусств (сейчас институт искусств). Дебютировала в партии Иоланты в дипломном спектакле на сцене Воронежского театра оперы и балета. Лауреат международного конкурса вокалистов имени Собинова (Ярославль, 2018; II премия и спецприз), международного конкурса молодых оперных певцов имени Римского-Корсакова (Тихвин, 2018; II премия), конкурса вокалистов Собиновского музыкального фестиваля (Саратов, 2019; I премия), международного конкурса вокалистов имени Глинки (Казань, 2019; III премия), международного конкурса оперных певцов «Санкт-Петербург» (2021; I премия), конкурса Competizione dell’Opera (Москва, 2022; III премия), международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава (Москва, 2023; I премия и пять спецпризов).

В 2015-2022 годах была солисткой Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, в 2022-2023 годах - солисткой Приморской сцены, с 2023-го - солистка петербургской труппы Мариинского театра.