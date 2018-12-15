Певица из Воронежа в Мариинке:" Корпоративы – это не совсем наш профиль "

Солистка Академии молодых певцов Мариинского театра рассказала "Комсомолке" о том, какую роль в ее судьбе сыграла "Иоланта" Чайковского, как сберечь голос и что делают все певцы перед выходом на сцену.

МЕЧТАЛА О МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ

- Ольга, когда вы запели?

- К музыке меня начали приобщать лет с четырех, но о классическом вокале в детстве я, конечно, не думала. Мне было восемь, когда мы с семьей в Питере побывали в Мариинском театре. На сцене прекрасная слепая девушка Иоланта срывала рыцарю розы и все никак не могла понять, какая из них красная… Именно в тот момент я поняла, что судьба моя решена. Потом я занималась академическим вокалом с солисткой воронежского Театра оперы и балета Ольгой Максименко. С этого времени ни в какой другой профессии я себя уже не видела. Мечтала о Мариинском театре и, конечно же, решила поступать в Санкт-Петербургскую консерваторию. Но… Туда не брали 17-летних. Зато меня приняли в Воронежскую академию искусств, о чем я ни разу потом не пожалела. Сейчас в Мариинском театре я продолжаю совершенствоваться под присмотром оперного певца и композитора Грайра Ханеданьяна.

- Выходит, мечты о Мариинке осуществились?

- Моим дипломным спектаклем была «Иоланта» Чайковского (да-да, та самая, я поверить своему счастью не могла!), в котором мне доверили исполнить заглавную партию. Потом было призовое место на смотре-конкурсе выпускников музыкальных вузов. А затем – конкурс вокалистов имени Елены Образцовой. Там меня заметила Лариса Гергиева и пригласила в академию молодых певцов (молодежную труппу) Мариинского театра. Сложно было потом, когда на целый год пришлось забыть о выступлениях на сцене и учить языки – итальянский, французский, совершенствовать английский и немецкий (оперу поют на языке оригинала), овладевать новыми вокальными техниками на мастер-классах Грайра Грайровича. И привыкать жить вдали от родных… Но я понимаю, что главный отбор происходит потом, когда не только Лариса Абисаловна, но и ты сам понимаешь: оправдал ли бонусы, которые получил, когда тебя приняли в ряды академистов.

- Как поменялась жизнь после переезда в Санкт-Петербург?

- На пару месяцев перевернулась с ног на голову. Но потом все пришло в равновесие. Три года достаточный срок, чтобы полюбить прекрасный город Санкт-Петербург и понять, что мне здесь нравится жить и работать. Но в Воронеж приезжаю с радостью.

- Кстати, в прошлом месяце воронежские зрители увидели вашу Иоланту в Оперном.

- Да, так сложилось, что меня пригласили в Воронеж спеть именно в «Иоланте». У нас замечательная публика, которая любит оперу. Очень комфортно работать с главным дирижером Воронежского театра – Юрием Петровичем Анисичкиным.

ВОРОНЕЖСКУЮ ОПЕРНУЮ ШКОЛУ ЦЕНЯТ В ЛУЧШИХ ТЕАТРАХ

- Что вам дала воронежская оперная школа?

- Ирина Лунгу поет в Ла-Скала, Тоня Весенина – в Мариинском театре. Мы все – выпускники Воронежской академии искусств. Так что воронежскую оперную школу знают и ценят в лучших театрах. Когда я начала заниматься в Мариинке, мне не пришлось переучиваться, мы говорили с Грайром Грайровичем на одном языке. Это говорит об очень высоком уровне подготовке вокалистов в Воронеже.

- Почему так мало наших выпускников получают путевки в столичные театры?

- Выпускники творческих профессий – это штучный товар. Нас на курсе было всего семь человек. А Вы думаете, что в процентном отношении больше выпускников московской и питерской консерваторий попадают в ведущие театры мира? Вокалист должен быть не только талантливым, но и очень-очень работоспособным, обучаемым, целеустремленным. В столичных театрах конкуренция особенно высокая. Там огромное количество таких «начинашек», как я. Но там много и звезд, певцов с мировыми именами, до уровня которых расти и расти…

- Ольга, поделитесь с нами своими творческими планами на следующий год. Где мы можем вас послушать?

- Во-первых, надеюсь в наступающем году снова встретиться с воронежским зрителем, теперь уже в операх Верди«Травиата», «Трубадур» и других. Есть контракт на этот сезон с Ярославской филармонией, с Домом Музыки Санкт-Петербурга. Ну и, конечно, будут постановки в Мариинском театре, в которых мечтаю участвовать. Кроме того, мечтаю поработать с маэстро Гергиевым в больших постановках.

БЛИЦОПРОС

"НАДО УМЕТЬ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С ГОЛОСОМ"

- Какие ограничения приходится соблюдать, чтобы голос звучал?

- Ограничения в питании нужны скорее для того, чтобы хорошо выглядеть на сцене. Что касается голоса… Мифы о сырых яйцах и прочем давно развенчаны. А вот помолчать накануне выступления предпочитают все певцы.

- Сейчас зима , в транспорте, магазинах, кафе много чихающих, кашляющих. Как себя бережете?

- Можно не ходить в кафе и магазины, а в транспорте ездить в противогазе. Можно не ездить в транспорте. Можно вообще не выходить из дома зимой и пытаться пережить ее, как медведь, в берлоге… Но ведь никто не отменял выступлений в холодный сезон. Так что – закалка, сноровка, тренировка – быстрыми перебежками, уворачиваясь от кашляющих и чихающих, на ходу попивая горячий чай, от дома к театру и обратно.

- Что делаете, когда простужаетесь, а на носу спектакль?

- Конечно, с высокой температурой артист не выйдет на сцену. А что касается лечения. Не поверите, но певцы лечатся точно также как и все остальные.

- Есть какие-то профессиональные секреты, как сберечь голос?

- Как-то в интервью Тамара Синявская сказала, что голос оперного певца – уникальная субстанция, которая живет своей жизнью, совершенно не зависящей от самого певца. Он может звучать, когда этого хочет, а может не звучать. Так что надо уметь с ним договариваться.

- Зовут ли вас на корпоративны?

- Под оперную музыку и танцевать, и жевать сложно… Так что корпоративы – это не совсем наш профиль.

- Что обычно делаете за 15 минут до выхода на сцену?

- Рассказываю партнерам анекдоты, пью воду, бегаю в судорожных поисках потерявшейся части костюма, завершаю грим, дремлю… Это может быть что угодно, каждый раз по-разному.

- Какие самые необычные подарки вам дарили поклонники?

- Лучший подарок – это цветы, аплодисменты зрителей и крики «Браво!». А самый неожиданный подарок пока – банка домашнего малинового варенья.