Потерявшего сознание мужчину эвакуировали из машины возле остановки «Детский мир» в Воронеже

Сегодня днем, 30 июня, в центре Воронежа возле остановки «Детский мир» горожане заметили пожарных и полицейских. Об этом очевидцы рассказали в соцсети во ВКонтакте.

В посте сообщается, что внимание спецслужб и правоохранителей вызвали на место, где стоял автомобиль. Автор поста пишет, что в машине с утра работает сигнализация. Очевидцы сообщают, что стало плохо водителю, он был без сознания.

- Выбили стекла и вытащили мужчину, его забрала скорая помощь, - говорится в посте.

В ГУ МЧС корреспонденту «Комсомольской правды» пояснили, что полиция запросила помощь спасателей.

- В закрытой машине мужчине было плохо, пожарные его извлекли и передали скорой, - рассказали в пресс-службе МЧС.

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что в полицию примерно в 09.58 поступило сообщение, что 53-летний водитель автомобиля "Киа Спортейдж" почувствовал себя плохо за рулем. Он успел остановиться и включил аварийную сигнализацию. По указанному адресу тут же выехали стражи порядка. Сейчас проводится проверка.