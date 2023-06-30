В воронежском перинатальном центре сейчас начнутся пожарно-тактические учения

На территории Воронежского областного перинатального центра в Коминтерновском районе сегодня, 30 июня, стартуют пожарно-тактические учения. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пройдут учения в течение нескольких часов. Начнутся они в 10.30.

Воронежцев попросили отнестись с пониманием и не беспокоится.

Напомним, два дня назад, 28 июня, воронежцев напугали громкие звуки, прозвучавшие в разных районах города. Оказалось, что это учебная работа, проводимая вооруженными силами России.