Похожие на взрыв звуки в Воронеже объяснили учебной работой российской армии

Днем 28 июня воронежцы в разных районах города услышали громкие звуки. О чем они незамедлительно сообщили в соцсетях. На фоне событий, произошедших в минувшие выходные, звуки испугали местных жителей.

Власти города и области заверили – нет поводов для беспокойства.

В мэрии Воронежа пояснили, что в единой дежурно-диспетчерской службе информации о нештатных происшествиях в городе не зафиксировано. Кроме того, выездов спасателей не осуществляется.

А в правительстве региона рассказали о проводимой в настоящий момент вооруженными силами России учебной работе.