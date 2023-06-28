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НовостиОбщество28 июня 2023 10:25

Похожие на взрыв звуки в Воронеже объяснили учебной работой российской армии

В городе нет нештатных ситуаций, заверили власти
Евгения ФРОЛОВА

Днем 28 июня воронежцы в разных районах города услышали громкие звуки. О чем они незамедлительно сообщили в соцсетях. На фоне событий, произошедших в минувшие выходные, звуки испугали местных жителей.

Власти города и области заверили – нет поводов для беспокойства.

В мэрии Воронежа пояснили, что в единой дежурно-диспетчерской службе информации о нештатных происшествиях в городе не зафиксировано. Кроме того, выездов спасателей не осуществляется.

А в правительстве региона рассказали о проводимой в настоящий момент вооруженными силами России учебной работе.