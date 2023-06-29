В Воронежской области авиационные экипажи совершили экстренную посадку

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В субботу, 24 июня, в Павловском районе совершили экстренную посадку авиационные экипажи. Об этом сообщила местная администрация.

После посадки летчикам оказали всю необходимую помощь, доставили к медикам. А затем организовали для них ночлег и питание. Когда стало возможно, пилоты вернулись к месту несения службы.

Напомним, ранее глава Павловского района сообщал о повреждении 19 домов в селе Елизаветовка во время прохождения ЧВК "Вагнер". Частные постройки павловчан попали под обстрел также 24 июня. К счастью, никто из людей не пострадал.