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НовостиПроисшествия29 июня 2023 18:06

В Воронежской области авиационные экипажи совершили экстренную посадку

Это произошло 24 июня
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В субботу, 24 июня, в Павловском районе совершили экстренную посадку авиационные экипажи. Об этом сообщила местная администрация.

После посадки летчикам оказали всю необходимую помощь, доставили к медикам. А затем организовали для них ночлег и питание. Когда стало возможно, пилоты вернулись к месту несения службы.

Напомним, ранее глава Павловского района сообщал о повреждении 19 домов в селе Елизаветовка во время прохождения ЧВК "Вагнер". Частные постройки павловчан попали под обстрел также 24 июня. К счастью, никто из людей не пострадал.