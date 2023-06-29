Воронежца, обстрелявшего машину ДПС фейерверками, признали невменяемым

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Воронежского бизнесмена, обстрелявшего зимой 2023 года машину ДПС из фейерверков, собираются отправить на принудительное лечение.

Следователи передают в суд дело 36-летнего мужчины, за которым сотрудники ГИБДД устроили погоню из-за его неадекватного вождения. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, фееричная погоня, о которой потом говорил весь Воронеж, произошла в ночь на 6 февраля. Опасно маневрировавший автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился Евгений В., заметили инспекторы ДПС в центре Воронежа на Плехановской. Когда полицейские по громкой связи попросили его остановиться, водитель проигнорировал требование и рванул на Левый берег. В погоню за нарушителем отправились два экипажа ДПС. На Вогрэсовском мосту гонщик из открытого окна стал палить фейерверком по патрульной машине. Неадекватного водителя удалось остановить в микрорайоне Сомово только после того, как стражи порядка открыли стрельбу по колесам. Во время беседы с полицейскими автомобилист вел себя нагло, нецензурно выражался, хвастался «путинскими часами» и пассажиром-каракалом (экзотической кошкой). На гонщика завели уголовное дело за применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении.

- Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов мужчина страдает хроническим психическим расстройством. В момент инцидента он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа, - сообщил руководитель следственного отдела по Ленинскому району Воронежа регионального следственного управления СК России Артем Матвеев.

Уголовное дело направили в суд для применения принудительной меры медицинского характера.