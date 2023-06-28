В Воронеже водитель маршрутки попытался вытолкнуть пенсионера во время ссоры с пассажирами

В Воронеже в автобусе №79 возникла ссора между пассажирами и водителем. Во время нее последний попытался вытолкнуть из транспорта пенсионера, но за него вступилась женщина. Очевидцы сняли инцидент на видео и разместили его в паблике «Воронеж VRN» 28 июня.

Автор поста пожаловался на хамское поведение. И поделился причиной ссоры. Якобы водитель отказался ехать до конечной остановки из-за размытой дороги. Это вызвало недовольство пассажиров, и они отказались покидать транспорт.

В свою очередь водитель стал требовать от людей выйти из автобуса, кричал, ругался матом и даже попытался силой вытолкнуть пенсионера.

Из-за чего конкретно произошел конфликт – пока не ясно. «Комсомольская правда» запросила комментарий у перевозчика - компании «АТП-1».

Напомним, во время ковидных ограничений в ноябре 2021 года в воронежской маршрутке возник конфликт между водителем и пассажиркой. Тогда водитель вышвырнул женщину из транпорта.