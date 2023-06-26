В Воронеже отремонтировали фасад многоэтажки, пострадавшей при падении беспилотника

Фото из телеграм-канала Вадима Кстенина.

Подрядчик завершил основные восстановительные работы домов, поврежденных при падении беспилотника. Об этом сегодня, 26 июня, в своем телеграм-канале написал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

В поврежденных помещениях многоквартирного дома № 21 по улице Белинского заменили простенок, оконные рамы, закончили ремонт фасада. Кроме того, обследовали состояние крыши и пристройки к зданию – потребовалось покрыть ее дополнительным слоем материала.

- Остались лишь мелкие отделочные работы, ремонт откосов и внешних блоков кондиционеров. В одном частном доме остается заменить только окно в кровле, его скоро установят, – уточнил градоначальник.

Напомним, беспилотник взорвался на одном из балконов квартиры на третьем этаже девятиэтажного дома на улице Белинского около 10 утра 9 июня. В результате взрыва получили травмы три человека. Были повреждены несколько квартир в доме. Обломки и поражающие элементы БПЛА разлетелись на сотни метров от эпицентра, повредив частные дома.