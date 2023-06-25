В Воронеже водитель «Лады» сбил пожилого скутериста

Дорога после ДТП. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 25 июня, в 9.10 у дома № 59 на улице Панина-Коломенкина в Советском районе случилась авария. 37-летний местный житель, руливший «Ладой-Грантой», развернулся на перекрестке, грубо нарушая правила. Он должен был пропустить скутер, ехавший по главной дороге. Однако по непонятной причине не сделал это.

Итог аварии был печальный. 61-летний мужчина, ехавший на скутере, попал в больницу. А водителю «Лады» придется объяснять свое поведение автоинспекторам.

Напомним, вечером 23 июня мужчина на скутере без регистрационных знаков на 23 километре дороги Воронеж-Луганск выехал на встречную полосу. Там он попал сразу под два автомобиля – сначала «Ладу-Гранту», потом «Мицубиси». Скутерист погиб.