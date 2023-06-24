Скутерист погиб после столкновения с двумя легковушками в Воронежской области

Фото - ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла 23 июня в Хохольском районе на 23 км автодороги Р-194 «Воронеж-Луганск». Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, в 21.15 мужчина на скутере без регистрационных знаков двигался со стороны Воронежа в сторону Острогожска. Он выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением, и допустил столкновение сначала с автомобилем «Лада Гранта», которым управлял 61-летний местный житель. После этого скутер столкнулся со встречным автомобилем «Мицубиси», за рулем которого сидела 38-летняя жительница Воронежской области.

В результате ДТП водитель скутера от полученных травм скончался на месте. По данному факту полиция проводит проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, а также личность погибшего.