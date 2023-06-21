На СВО погиб живший в Воронежской области отец шестерых детей

Отца лишились шесть дочерей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ходе СВО погиб житель Эртиля, отец шестерых дочерей. Он принимал участие в боевых действиях в составе ЧВК. Об этом сообщили в областном правительстве в отчете о приеме, проведенном в этом райцентре Воронежской области губернатором Александром Гусевым.

Вдова погибшего военнослужащего попросила губернатора о помощи в ремонте крыши и покупке компьютера для детей. Александр Гусев пообещал все это сделать, а также поручил пробурить недалеко от дома многодетной семьи скважину для водоснабжения.

Напомним, в апреле глава Нижнедевицкого района Владимир Просветов сообщил о гибели в ЛНР своего земляка, отца троих детей Сергея Попова.