Под Воронежем похоронили отца троих детей, погибшего в зоне СВО

фото из соцсетей администрации Нижнедевицкого района

В Нижнедевицке похоронили Сергея Попова, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Его призвали на службу в октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. Командир отделения, младший сержант ценой своей жизни спас товарищей при выполнении боевого задания на территории Луганской народной республики 17 марта. Сергею Попову было 42 года.

- Я был лично знаком с Сергеем Поповым. Его отличали качества неравнодушного и порядочного человека, готового прийти на помощь. Своим поступком он достоин своих дедов, отдавших свои жизни ради мира на земле. Навсегда Сергей Владимирович останется в наших сердцах добрым и понимающим человеком, защитником Родины, - отметил глава района Владимир Просветов на церемонии прощания с героем, которая прошла 18 апреля.

У Сергея Попова остались два сына и дочь...

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