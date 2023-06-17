В Воронеже на проспекте Патриотов возле рынка перевернулась машина

Машины после аварии. Фото: телеграмм-канал "Мой и твой Воронеж".

В субботу, 17 июня, на проспекте Патриотов возле остановки «Героев Сибиряков» недалеко от Юго-Западного рынка после столкновения двух автомобилей – «Нивы» и «Форда-Фокус» иномарка завалилась набок. Очевидцы сообщают, что в одной из машин сидел маленький ребенок. К счастью, по их данным, в ДТП никто не пострадал. Фото и видео аварии и ее последствий выложили в телеграм-канале «Мой и твой Воронеж».

В районе ДТП образовалась пробка. На стороне дороги, где случилась авария, машины едут со скоростью не более 5 км/час. При том, что в целом по Воронежу дороги практически свободны.

Движение транспорта в районе аварии сильно затруднено. Фото: Яндекс.Пробки

Напомним, вечером 16 июня в селе Медовка Рамонского района пьяный водитель «Лады», ехавший с 9-летней девочкой, вылетел на встречную полосу и врезался в «Тойоту». Ребенок попал в больницу.