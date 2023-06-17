Под Воронежем пьяный водитель «Лады» врезался в «Тойоту», ранена 9-летняя девочка

Машины после столкновения. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 16 июня, в селе Медовка Рамонского района у дома № 20 на улице Новоселов случилась авария. 37-летний местный житель, руливший «ВАЗом-21102», потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу и там врезался в «Тойоту Ленд Крузер-200». Иномаркой управляла 31-летняя жительница Смоленской области.

В аварии получила травмы девятилетняя девочка, ехавшая в «Ладе». Водитель отечественной машины согласился пройти алкотест, который установил, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения (0,833 мг/л). И он, и девушка, рулившая «Тойотой», серьезных травм не получили.

Девятилетнюю девочку на скорой отвезли в больницу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего в Воронежской области 16 июня зарегистрировали 129 ДТП, из них в Воронеже – 92, на дорогах в районах – 30, на федеральных трассах – 7. В восьми авариях один человек погиб, шесть получили травмы. Оштрафованы 19 пьяных водителей и еще 22 – за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.