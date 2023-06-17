В баре в центре Воронежа уволили администратора за отказ обслуживать участника СВО

В баре «Понеслось» на словах раскаялись в том, что не отказались обслуживать участника СВО. Фото: Атмосферный бар Понеслось - Воронеж ВКонтакте.

Через несколько суток после скандала в воронежском баре «Понеслось» на улице Пушкинской в заведении наконец-то разродились комментарием. Напомним, там не пустили на входе человека в военной форме, оказавшегося участником СВО. Дескать, по дресс-коду не подходит.

Теперь же перед участником СВО принесли извинения заочно и призвали его приехать еще раз, чтобы он услышал слова сожаления от сотрудников заведения лично. Кроме того, не пускавшего мужчину в военной форме администратора уволили. А другим участникам СВО заявили, что в баре их ждут независимо от того, в гражданском они будут или в камуфляже. Более того, бойцам обещали фирменные настойки и угощение от заведения в подарок.

Впрочем, что-то заставляет не верить в искренность запоздавшего извинения. Администратор, как правило, ничего не выдумывает, а действует четко по распоряжению руководства. Значит, была установка на такой странный дресс-код. Надеемся, что реакция общества станет уроком, и больше такие инциденты не только в этом баре, но и в других воронежских развлекательных заведениях не повторятся.