В баре в центре Воронежа отказались обслуживать мужчину в военной форме

Военные, защищающие нашу страну, в баре на Пушкинской не в чести. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В баре «Понеслось» на улице Пушкинской людей в военной форме не приветствуют. Это выяснил на своем опыте мужчина в камуфляже на днях. Он попытался туда пройти, но его остановил некий человек в майке и шортах. А рядом сидел охранник с почему-то закрытой нижней частью лица. За мужчину заступился один из посетителей бара. Однако любые разговоры были бесполезны. Преграждавший путь субъект в пляжной форме одежды заявлял, что камуфляж – это нарушение дресс-кода заведения. Поэтому посетителю и отказывают в обслуживании.

Что за поклонники «раздолбайской» одежды и противники той формы, в которой сейчас герои СВО защищают нашу страну от интернациональной фашистской мрази, завелись в баре на Пушкинской, выяснить пока не удалось. Тоненький мужской голос, услышав нашу просьбу поговорить с каким-нибудь ответственным лицом заведения, обещал передать контактный телефон администратору, которого якобы пока нет. После этого номер бара оказался постоянно занят. Пока нам никто не перезвонил.