До суда дошло дело об убийстве директора рыбхоза под Воронежем

Фото - СУ СКР по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Громкое дело об убийстве директора рыбхоза в Семилукском районе передано на рассмотрение в райсуд. Это следует из сообщения суда 15 июня.

На скамье подсудимых окажется 52-летний житель поселка Латная. Его обвиняют в умышленном убийстве ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Напомним, ЧП произошло в августе 2022 года у пруда в селе Старая Ольшанка. 47-летний директор заметил на берегу платного водоема ловившего сетью рыбу незнакомца. Он подошел и попросил его прекратить ловлю. Но незнакомец в ответ на это выстрелил и скрылся с места происшествия.

Пуля попала в грудь. Находившиеся неподалеку охранники повезли пострадавшего в больницу, но не успели - он умер в дороге в машине.

Спустя месяц подозреваемый был задержан. В нем узнали местного жителя, периодически торговавшего рыбой на рынке. Мужчина признался, что выстрелил, потому что «был застигнут в врасплох», а убивать не хотел.