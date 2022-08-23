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Происшествия23 августа 2022 12:09

Под Воронежем браконьер застрелил хозяина пруда

Нарушитель, ловивший рыбу сетью, в ответ на замечание пальнул из неустановленного оружия
Ярослав ИВАНОВ
фото voronezh.sledcom.ru

фото voronezh.sledcom.ru

Воронежские следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту гибели 47-летнего мужчины, смерть которого наступила в результате огнестрельного ранения.

В ночь с 20 на 21 августа 2022 года 47-летний мужчина, арендовавший пруд в селе Старая Ольшанка Семилукского района, заметил мужчину с сетью и попросил его прекратить ловлю. Но незнакомец в ответ на это выстрелил в подошедшего и скрылся с места происшествия. Находившиеся неподалеку охранники повезли пострадавшего в больницу, но он умер в дороге.

- Следователи и выехавшие на место криминалисты осмотрели место происшествия, по изъятым объектам и предметам назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе генетическая, медико-криминалистическая, судебно-медицинская для установления точной причины смерти, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России пл Воронежской области. - В настоящее время следователи СК во взаимодействии с сотрудниками полиции заняты поиском и установлением личности подозреваемого.

Сотрудники полиции просят всех, кто обладает информацией о совершенном преступлении, сообщить об этом в правоохранительные органы по телефону 02 или 112. Конфиденциальность гарантирована.