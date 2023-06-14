Нашли мать брошенных в Воронеже 4-летних девочек

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Нашли мать брошенных на улице Торпедо в Воронеже 4-летних девочек Софии и Миланы. Правоохранителям удалось установить с ней связь. Об этом 14 июня рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

- Продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, - пояснили в ведомстве.

Дети пока продолжают оставаться в больнице.

Напомним, девочек нашли 8 июня на улице Торпедо в Коминтерновском районе. Их обнаружила женщина. Она обратила внимание, что малышки сидят в песочнице и плачут. Все, что они смогли сказать о себе, - то, что их зовут София и Милана.

Родственников искали правоохранители и волонтеры первого казачьего поисково-спасательного центра «Регион 36».