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НовостиПроисшествия12 июня 2023 14:42

В Центральном районе Воронежа береза упала на проезжавшую машину

ЧП произошло на улице Тимирязева
Ярослав ИВАНОВ
скриншот видео из соцсетей

скриншот видео из соцсетей

Об очередном падении дерева сообщили воронежцы. ЧП произошло днем 12 июня в Центральном районе города. На улице Тимирязева береза рухнула на проезжавшую «Инфинити». Видео владельцы машины опубликовали в городских пабликах.

- У машины помяты крылья с двух сторон, оторван дворник, поцарапана крыша, разбиты капот и лобовое стекло, - перечисляет в видео хозяйка.

Женщина призвала городские власти решить вопрос со старыми деревьями.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, только за 11 июня из-за порывов ветра в городе упали 28 деревьев