В Центральном районе Воронежа береза упала на проезжавшую машину

скриншот видео из соцсетей

Об очередном падении дерева сообщили воронежцы. ЧП произошло днем 12 июня в Центральном районе города. На улице Тимирязева береза рухнула на проезжавшую «Инфинити». Видео владельцы машины опубликовали в городских пабликах.

- У машины помяты крылья с двух сторон, оторван дворник, поцарапана крыша, разбиты капот и лобовое стекло, - перечисляет в видео хозяйка.

Женщина призвала городские власти решить вопрос со старыми деревьями.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, только за 11 июня из-за порывов ветра в городе упали 28 деревьев