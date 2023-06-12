В Воронеже сильный ветер повалил 28 деревьев

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За воскресенье, 11 июня, воронежцы сообщили в Единую дежурную диспетчерскую службу о 28 упавших и аварийных деревьях. Из-за разбушевавшегося ветра четыре старых ствола упало в Железнодорожном районе, 12 - в Левобережном, четыре заявки на ликвидацию трухлявых стволов поступили из Коминтерновского, по три - из Ленинского и Центрального, две - из Советского района.

- 14 деревьев убрали силами поисково-спасательного отряда Воронежа, областными спасателями, комбинатами благоустройства районов или самими горожанами, где они смогли это сделать самостоятельно. Пять деревьев упали на автомобили, пять - на провода, остальные - на дорогу, крыши или опасно наклонились. Все заявки переданы в ответственные службы и находятся на контроле ЕДДС Воронежа до выполнения, - отметили в управлении по ГО и ЧС Воронежа.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, из-за порывистого ветра в Воронежской области из- остались без света дома в шести районах