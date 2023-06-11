В Воронежской области перевернулась «Лада» с двумя школьницами

«Лада» после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 10 июня, в 19.50 в Бобровском районе на 12 километре дороги Александровка – Анновка – Кисляй случилось ДТП с большим числом пострадавших. 28-летний житель Воронежа, руливший «Ладой-Грантой», не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

В аварии получил травмы сам водитель и пять его пассажиров. Среди них был 50-летний мужчина, 36-летняя женщина, 10 и 12-летние девочки (все местные жители), а также 29-летняя девушка из Воронежа. Водитель отказался проходить алкотест. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

Машина улетела с дороги к дереву. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, также 10 июня в 20.55 в Терновском районе опрокинулась машина, где ехали трое маленьких детей. К счастью, ребятишкам госпитализация не потребовалась, им оказали медпомощь на месте аварии. А вот двух взрослых отправили в больницу.