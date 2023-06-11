В Воронежской области перевернулась машина с тремя маленькими детьми

У «Дэу» разбито переднее стекло и повреждена крыша. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 10 июня, в 20.55 в Терновском районе на третьем километре дороги Эртиль-Терновка-Жердевка-Чубровка случилась авария. 41-летний местный житель, руливший «Дэу-Нексия», гнал слишком быстро и не справился с управлением. Машина вылетела в придорожный кювет и опрокинулась.

В аварии получили травмы водитель и ехавшая с ним 33-летняя местная жительница. В машине были также трое детей. Девочкам 4 и 10 лет, а также двухмесячному мальчику оказали медицинскую помощь на месте аварии.

В иномарке также сильно погнут багажник. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 10 июня в Воронежской области зарегистрировали 107 ДТП. Из них 66 случились в Воронеже, 33 – на дорогах в районах и 8 – на федеральных трассах. В пяти авариях травмы получили 11 человек. Задержаны 16 пьяных водителей. Еще восемь будут оштрафованы за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.