Временную конструкцию из блоков для укрепления склона и подпорной стены установили у Каменного моста в Воронеже

Фото пресс-службы администрации Воронежа.

На Каменном мосту в Воронеже продолжаются работы по профилированию ландшафта для организации временного водостока. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Сегодня, 8 июня, также установят маяки для определения возможных движений грунта, контроля трещин. Будет подготовлена съемка для определения площади водосъема.

- Определим количество воды, которое пройдет, чтобы предусмотреть конструкцию временного водослива, обеспечивающего безопасную работу на стройплощадке, – пояснил представитель фирмы-подрядчика Александр Работкин.

Напомним, обрушение подпорной стены Каменного моста произошло 3 июня во время ливня.