В Воронеже приостановили скандальное строительство многоэтажки в ЖК «Лазурный»

Скандальную стройку поставили на паузу на две недели. Фото: ЖК "Лазурный" ВКонтакте.

Возведение многоэтажки в жилом комплексе «Лазурный». Случилось это после встречи местных активистов, не желающих продолжения строительства, представителями городской администрации и застройщика 6 июня. Во время нее договорились сделать паузу в работах на две недели. Затем проведут следующую встречу, на которой определятся, что делать дальше.

Стройка в береговой черте водохранилища 2 июня вызвала бурный протест у местных жителей. Их группа пыталась помешать делать забор вокруг стройплощадки и устанавливать бытовку.

Представители застройщика считают, что здесь не место для дискуссий, так как участок частый, и его владелец вправе делать на нем, что хочет. Местные активисты настаивают на проведении общественных слушаний. Они считают, что после окончания стройки и заселения новых домов не останется достаточного количества мест для отдыха у водохранилища и будет гораздо меньше мест в школах и детсадах микрорайона.