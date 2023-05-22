Власти ответили воронежцам, обеспокоенным строительством многоэтажки у ЖК «Лазурный»

Фото из архива КП Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В мэрии Воронежа прокомментировали видеообращение жителей ЖК «Лазурный» в адрес властей. Граждане просят запретить строительство новой многоэтажки на улице Маршала Одинцова, 25в. По их мнению, появление нового дома лишит их и их детей места для прогулок и отдыха, а также перекроет им доступ к водохранилищу.

В горадминистрации пояснили, что возведение многоэтажке на этом пустыре было заложено в проекте планировки территории и запроектировано еще несколько лет назад. У застройщика (ЖБИ-1) имеется выданное еще в 2016 году разрешение на строительство, полученное на основании полного пакета необходимых документов, включающего проектную документацию и прошедшую экспертизу.

У компании застройщика право на этот земельный участок появилось с 2012 года. Приступить к строительству раньше не получалось «из-за непростой экономической ситуации». Новый дом планируют возвести в течение двух лет.

В мэрии заверили: строительство не предполагает ограничения доступа к набережной Воронежского водохранилища, поскольку земельный участок от воды находится на расстоянии, предусмотренном санитарно-защитными нормами. И по проекту здесь не появится заборов.

Жители ЖК «Лазурный» также предположили, что из-за нового дома не хватит места в школах и детсадах для их детей. Ну и тут в мэрии заверили, что непосредственно в ЖК функционирует общеобразовательная школа №105 на 1224 места и детский сад №25 на 300 мест. Кроме того, в непосредственной близости введен в эксплуатацию еще один детсад на 300 мест. А недалеко от ЖК располагаются общеобразовательные школы №№52 и 71 и детский сад №100. Так что мест хватит на всех.