В Воронеже пропал 36-летний одинокий мужчина

Александр Тюрин не появляется дома уже три недели. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках 36-летнего Александра Тюрина, живущего в Ленинском районе. Мужчина ушел из дома 13 мая, и с тех пор никто из его родственников ничего о нем не знает. Александр Тюрин жил один, до этого не пропадал.

Приметы Александра Тюрина: рост 176 сантиметров, нормальное телосложение, голубые глаза, черные волосы. В день исчезновения, 13 мая, был одет в зеленую футболку, черную куртку, обут в черные кроссовки.

Всех, кто что-то знает о том, где находится или может быть Александр Тюрин, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).

Напомним, также разыскивают пропавшую в микрорайоне Чижовка 15-летнюю Тамару Коломбай.